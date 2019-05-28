الحبس الشديد لمدير عام ‏الاسواق المركزية

2019/05/28 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلن مجلس القضاء الاعلى، ان رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أصدرت حكما ‏بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على مدير عام الاسواق المركزية.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن "المدان ارتكب عمدا مايخالف واجبات وظيفته من خلال ‏قيامه بالموافقة والايعاز على ايداع مبلغ قدره ستة عشر مليار وثلاثمائة ‏مليون دينار عراقي من ارصدة الشركة كوديعة ثابته في مصرف الاتحاد ‏العراقي على الرغم من كونها من الشركات الخاسرة ولا تمتلك فائض ‏نقدي.

واضاف البيان، أن"المدان أعترف خلال التحقيق القضائي بابرام عقد مع المصرف ‏لايداع مبلغ كوديعة ثابته لمدة ستة اشهر قابلة للتمديد وبفائدة مقدارها 6% ‏بموجب صلاحيات مجلس ادارة الشركة".

وأشار البيان الى، أن"الحكم على المدان من قبل المحكمة استنادا لاحكام المادة ‏‏331 من قانون العقوبات العراقي".



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