2019/05/28 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، اليوم الثلاثاء، انهم سيردون رسميا على تهيديات الاتحاد الوطني الكردستاني بعد انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي: سنرد على تهديد الاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي: سنرد على تهديد الاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).