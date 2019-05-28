2019/05/28 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

أعلن الناطق باسم الداخلية، سعد معن، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة انجاز جوازات السفر والمستمسكات الرسمية خلال الأسبوع الماضي.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن حصيلة انجاز جوازات السفر والمستمسكات الرسمية خلال الأسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن حصيلة انجاز جوازات السفر والمستمسكات الرسمية خلال الأسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).