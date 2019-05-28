2019/05/28 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسابيع قليلة من مغادرتها للمستشفى، نُقلت الفنانة الكويتية مها محمد إلى المستشفى من جديد بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.وكشف المسؤول عن إدارة حسابات مها على “إنستقرام” أنّها ستخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة ونشر صورة لها على فراش المستشفى وعلّق: “ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات لاستئصال مرارة”.وتساءل أحد متابعي مها عن كيفية خضوعها لعملية استئصال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفنانة مها محمد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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