2019/05/28 | 14:05

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واشنطن تبدي استغرابها من موقف الإمام السيستاني

وصف القنصل الأميركي في اربيل ستيفن فاجن موقف الإمام السسيتاني

بأنه خذلان للولايات المتحدة ، وذلك في معرض تطاوله المشين على موقف

الإمام الرافض للتصعيد الأمريكي في المنطقة .

فاجن وخلال اجتماعه مع سياسيين وناشطين في اربيل ، تطاول على سماحة

الإمام السيستاني خلال وصفه موقف سماحته بغير الحكيم ، بسبب عدم

الانحياز لسياسة واشنطن العدوانية إزاء الجمهورية الإسلامية ، وأعرب

القنصل الأمريكي عن اعتقاد واشنطن الخاطئ بان يأخذ الإمام السيستاني

رأيا ايجابياً تجاه الولايات المتحدة في حصارها وعدوانها على

الجمهورية الإسلامية، متناسياً ان سياسة واشنطن العدوانية تتقاطع مع

القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية .وكان الإمام السيستاني اكد

رفضه المطلق في ان يكون العراق منطلقاً للعدوان على أية دولة من دول

الجوار ، مشدداً على أهمية السلام والاستقرار في المنطقة .

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