بالصور.. حماية نائب يعتدون بالضرب على شرطي مرور في دهوك

2019/05/28 | 14:05

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بغداد اليوم- دهوك

أعلنت مديرية مرور دهوك، بإقليم كردستان، الثلاثاء (28 أيار 2019)، تعرض أحد منتسبيها، لاعتداء بالضرب، من قبل حماية أحد أعضاء مجلس النواب بالإقليم.

وقالت المديرية في بيان لها، إن شرطي المرور نشتمان رسول، تعرض لاعتداء بالضرب من قبل حماية أحد النواب.

وبدوره، قال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، إن "نشتمان رسول، منتسب بشرطة مرور دهوك، "طلب من سائق إحدى العجلات، أن يحرك عجلته من المكان الذي أوقفها فيه، لأن المكان مخالف وسيارته تسببت بزحام داخل أحد الأسواق بالمدينة".

وأضاف، أن "عدة اشخاص ترجلوا من العجلة بعد ذلك، واعتدوا بالضرب على شرطي المرور".

وأظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، المنتسب نشتمان رسول، بعد تعرضه للضرب، وقد بدت عليه إصابات وكدمات في مناطق متفرقة من جسده.

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وقال العب

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وقال خوشناو في مؤ

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