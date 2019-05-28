بالصور.. اعتقال ارهابي بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير في هيت

2019/05/28 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، اعتقال ارهابي بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير في هيت.

وقالت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء هيت بالأنبار".واضافت، ان "الارهابي ضبط بحوزته حزام ناسف عدد ١، وعبوات لاصقة عدد ٦، وسائط تفجير عدد ٤، وبطارية ٩ فولت عدد ٤، وعبوة ناسفة محلية الصنع ٢، وعبوة بلاستيكية عدد ٢، وقداحة تفجير كهربائية عدد ٣، وموبايل مسلك عدد ٢، بالإضافة إلى عبوة ناسفة على شكل رمانة وازرار تفجير".واشارت المديرية الى انه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها".انتهى

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