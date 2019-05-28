القبض على مخالفين بالصيد الجائر للاسماك في ذي قار

2019/05/28 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} اعلنت دائرة بيئة ذي قار، الثلاثاء، عن القاء القبض على مخالفين بالصيد الجائر للاسماك في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "الاجهزة الامنية في قضاء سوق الشيوخ، تمكنت من اعتقال عدد من المخالفين في عمليات الصيد الجائر للاسماك في هور الحمار الغربي وهور السناف ومصادرة شباك الصيد غير المشروعة التي بحوزتهم".واضاف البيان ان "هذه الاجراءات تأتي في اطار حملة تنفذها الدائرة من خلال التنسيق المشترك مع شرطة حماية البيئة ومديرية شرطة قضاء سوق الشيوخ لحماية الثروة السمكية"، موضحاً ان "الحملة تتضمن القاء محاضرات توعوية للحد من اثار وتداعيات الصيد الجائر على الاقتصاد الوطني".انتهى

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