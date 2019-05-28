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حزب الأمة العراقي: انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان سيفتح آفاقاً جديدة للعراق


حزب الأمة العراقي: انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان سيفتح آفاقاً جديدة للعراق
2019/05/28 | 14:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجاح العملية الديمقراطية

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