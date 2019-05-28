الدفاع المدني تعلن موقفا جديدا بشأن الحرائق

2019/05/28 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمديرية حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٢٧/٥/٢٠١٩ تضمن ١٤٩ حادثة".واضاف البيان، ان" المساحات المحترقة بلغت ٧٥٧٧ دونما، فيما بلغت المساحات المنقذة ١٣١٩٩٨ دونما".انتهى..م.ر

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