مفتشية الداخلية تضبط مقدماً متلبساً بابتزاز منتسب بمبلغ 7500 دولار بالعراق

2019/05/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضابط برتبة مقدم منسوب الى قسم الشؤون القانونية في مديرية شرطة بغداد متلبساً بالجرم المشهود بابتزاز منتسب بمبلغ من المال مقابل غلق مجلس تحقيقي بحقه.

وجاءت العملية على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها تورط مقدم في قسم الشؤون القانونية التابعة لمديرية شرطة بغداد بقضايا فساد إداري ومالي تتعلق بعمليات ابتزاز ومساومة لمنسوبين مشكل بحقهم مجالس تحقيقية، إذ يقوم الضابط بابتزازهم بالمال مقابل غلق مجالسهم التحقيقية.

وقد تمكن مكتب تفتيش شرطة بغداد من جمع المعلومات والأدلة التي تدين الضابط المتهم، وضبطه متلبساً بابتزاز أحد المنتسبين بمبلغ سبعة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي مقابل غلق المجلس التحقيقي المتخذ بحقه، إذ دونت إفادة المتهم واعترف بجريمته ومساومته للمنتسب وصُدقت إفادته واعترافه أصولياً، وتم توقيفه على ذمة المجلس التحقيقي المشكل بحقه من قبل مكتب المفتش العام للتحقيق معه.

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