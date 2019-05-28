لماذا صمتُ السيد الرئيس !

2019/05/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رائد عمر العيدروسي… بدءاً وتمهيداً , ولتطهير مدى الرؤية من غبارٍ وملوّثاتٍ سياسيّة , فقد تكاثفت وتكاثرت اخبار منشورة ” ونحصر الحديث هنا عن الجانب الهولندي – العراقي ! ” لإعتباراتِ تتعلّق بأقصى درجات الدقّة ” بالرغم ما يماثل تفاصيل الموضوع في ادناه في العديد من دول العالم , وخصوصاً بأتجاه قِبلة الغرب […]

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