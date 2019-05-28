مؤشرات تداول سوق الأوراق المالية يغلق على انخفاض بنسبة 0.66%

2019/05/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الاسهم المتداولة اليوم الثلاثاء في سوق الأوراق المالية (1,698,354,296) سهم بقيمة اجمالية بلغت (1,101,134,777) دينار .

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