التربية النيابية: قرار البرلمان بإلغاء نظام التطبيقي والإحيائي غير ملزم للحكومة

2019/05/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أكدت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس النواب بإلغاء نظام التطبيقي والاحيائي في الدراسة الاعدادية غير ملزم للحكومة، مبينا أن الغاء هذا النظام لا يمكن تطبيقه خلال السنة الدراسية المقبلة.

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