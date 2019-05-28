الداخلية: إصدار أكثر من 26 ألف جواز سفر خلال الأسبوع الماضي

2019/05/28 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، إصدار أكثر من 26 الف جواز سفر خلال الأسبوع الماضي.

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