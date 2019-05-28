برشلونة يعلن اليوم إقالة فالفيردي

2019/05/28 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير إعلامي إسباني، وجود نية لدى إدارة برشلونة، للتخلي عن خدمات المدير الفني إرنستو فالفيردي، خلال الساعات القليلة المقبلة.وبحسب إذاعة “RAC 1” الكتالونية، فإن برشلونة قد يُعلن اليوم الثلاثاء، نبأ إقالة فالفيردي، حيث تأكد رحيله بعد النتائج الأخيرة للبارسا.وأشار التقرير إلى أن المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، روبرتو مارتينيز، هو المرشح المحتمل الأقرب لخلافة

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