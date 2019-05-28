2019/05/28 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بتهريب النفط وضبط صهريج كان يقوده في سيطرة الكوت – عمارة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “من خلال متابعة قسم سيطرات شرطة نفط الوسط، تم القاء قبض على متهم وضبط عجلته صهريج من قبل سيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على سائق صهريج نفط بتهمة التهريب في سيطرة الكوت – عمارة وكالة خطوة برس.

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