بسبب محكمة “كاس”.. اتحاد الكرة يساوم إدارة الانيق

2019/05/28 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تعرضت ادارة نادي الطلبة، الى مساومة من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، بسبب مشاركة رئيس الانيق علاء كاظم مع وفد المعترضين في محكمة “كاس” الدولية.وقال مصدر في إدارة نادي الطلبة لـ/ المعلومة/ إن “ادارة الطلبة تعرضت الى مساومة وضغوط لغرض اجبار رئيس النادي علاء كاظم عن التراجع وعدم الذهاب الى لوزان للادلاء […]

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