2019/05/28 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة عصائب اهل الحق تقرر توجيه عقوبة الانذار الى احد اعضائها ( النائب سعد شاكر الخزعلي ) و تقديمه تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة و تقديم الاعتذار رسمياً .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حركة عصائب اهل الحق تقرر توجيه عقوبة الانذار الى احد اعضائها (النائب سعد شاكر الخزعلي) و تقديمه تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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