تركيا تطلق عملية عسكرية شمالي العراق

2019/05/28 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت تركيا ، الثلاثاء، بدء عملية عسكرية تستهدف المسلحين الأكراد في شمال العراق، وتنفذها قوات خاصة بدعم من المدفعية والطيران.

وقالت وزارة الدفاع التركية أن العملية استهلت بضربات مدفعية وجوية عصر أمس الاثنين ثم بدأت فرق ألوية "الكوماندوز" الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، في "تحييد الإرهابيين وتدمير أوكارهم" في منطقة هاكورك على الحدود في أقصى جنوب شرقي تركيا.وزارة الدفاع أفادت أن الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها مسبقا، وأن الهدف منها تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم بمنطقة "هاكورك "وأضاف بيان وزارة الدفاع التركية، أن "الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها، وتشارك فيها مروحيات "أتاك" الهجومية، وأن "الهدف من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد مرارا بأن تواصل قوات بلاده عملياتها العسكرية ضد "الإرهابيين" في العراق لضمان أمن تركيا، ولاسيما في منطقة جبل قنديل، التي تشهد غارات جوية تركية متواصلة.انتهى

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