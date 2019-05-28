برشلونة يعلن اليوم إقالة فالفيردي.. وهذا البديل

2019/05/28 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف تقرير إعلامي إسباني، وجود نية لدى إدارة برشلونة، للتخلي عن خدمات المدير الفني إرنستو فالفيردي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب إذاعة "RAC 1" الكتالونية، فإن برشلونة قد يُعلن اليوم الثلاثاء، نبأ إقالة فالفيردي، حيث تأكد رحيله بعد النتائج الأخيرة للبارسا.وأشار التقرير إلى أن المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، روبرتو مارتينيز، هو المرشح المحتمل الأقرب لخلافة إرنستو فالفيردي في الكامب نو.وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "سبورت"، بأن الشكوك تتزايد داخل غرف خلع ملابس البلوجرانا بشأن بقاء فالفيردي.وقاد فالفيردي، برشلونة لتحقيق لقب الليجا هذا الموسم قبل 3 جولات من النهاية، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بخسارة كارثية ضد ليفربول برباعية نظيفة، بجانب خسارة نهائي كأس الملك ضد فالنسيا بنتيجة 2-1 .انتهى

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