2019/05/28 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعقد جلسة محكمة النزاعات الدولية “كاس” بين اتحاد الكرة العراقي والمعترضين على انتخابات الاتحاد برئاسة عدنان درجال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وغادر النجم الدولي السابق عدنان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على جدول اعمال محكمة "كاس" بين اتحاد الكرة والمعترضين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على جدول اعمال محكمة "كاس" بين اتحاد الكرة والمعترضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).