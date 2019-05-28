بالوثيقة.. التربية تعلن مناقصة طبع وتجهيز الكتب المدرسية للعام الجديد بمبلغ يتجاوز 96 تريليون دينار

2019/05/28 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم على مناقصة لطبع وتجهيز الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد بمبلغ يتجاوز 96 تريليون دينار عراقي.

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