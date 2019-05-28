2019/05/28 | 15:07

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إعلان القائمة النهائية للمتنافسين بانتخابات الإعادة باسطنبول

اعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مدينة اسطنبول عن الاسماء التي

ترشحت لرئاسة بلدية المدينة ..



حيثُ يخوض الانتخابات عن حزب “العدالة

والتنمية” بن علي يلدرم وعن “الشعب الجمهوري” أكرم إمام أوغلو وعن

“السعادة” نجدت غوكجنار وعن “الوطن” مصطفى إيلكر يوجل .ووفق القائمة المعلنة الإثنين، سيتنافس مرشحو أحزاب العدالة والتنمية،

والشعب الجمهوري، والسعادة، والوطن، في الانتخابات المقررة 23 حزيران

يونيو المقبل، فضلا عن 17 مرشحا مستقلا .وفي 6 مايو/ أيار الحالي قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء

انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى التي جرت نهاية آذار/ مارس

وإعادة إجرائها في 23 يونيو/ حزيران المقبل .وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب

“العدالة والتنمية” وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون،

مقابل اعتراض 4 أعضاء .

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