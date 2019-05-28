2019/05/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xlvq5Ud6b38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقلب ..شنو ردة فعلك اذا صرت لاعب دولي#نشاقه_وياكم) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقلب ..شنو ردة فعلك اذا صرت لاعب دولي#نشاقه_وياكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).