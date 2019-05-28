بالوثيقة.. العصائب تصدر قراراً بحق النائب الخزعلي وتلزمه بالاعتذار

2019/05/28 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المكتب التنظيمي لحركة عصائب أهل الحق، التي يترأسها قيس الخزعلي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، قراراً بحق أحد أعضاء الحركة، بعد طلب المكتب السياسي للعصائب، ذلك، بدعوى "مخالفة الضوابط".

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، قراراً جاء في نصه: "القضية المرقمة (78) والمرفوعة إلينا من قبل (المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق) ضد المدعى عليه (النائب سعد شاكر الخزعلي) بعنوان (مخالفة ضوابط الحركة وثوابتها)، وبعد سير التحقيق فيها ومطابقة الأقوال والقرائن ثبت لدى المكتب التنظيمي المخالفة المذكورة آنفا".

وبينت، أن "المكتب التنظيمي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ (27 ايار 2019) الموافق (21 من شهر رمضان المبارك 1440)، معاقبة المدعى عليه بالإنذار وفقاً للمادة 72 من قانون عقوبات الحركة (كل من خالف ضوابط الحركة وثوابتها)، وإلزامه بتقديم اعتذار رسمي، والتعهد الخطي امام المكتب التنظيمي بعدم مخالفة ضوابط الحركة وثوابتها".

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 أيار 2019)، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة عبد المهدي"، وذلك

بغداد اليوم _ خاص

علق النائب عن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، اسعد العبادي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، على تحركات فرنسا الرسمية لمنع العراق من اعدام رعاياها الدواعش الذين قاتلوا القوات الامنية في معارك التحرير .

وقال العب

بغداد اليوم- دهوك

أعلنت مديرية مرور دهوك، بإقليم كردستان، الثلاثاء (28 أيار 2019)، تعرض أحد منتسبيها، لاعتداء بالضرب، من قبل حماية أحد أعضاء مجلس النواب بالإقليم.

وقالت المديرية في بيان لها، إن شرطي المرور نشتمان رسول، تعرض لاعتداء بالضرب من قب

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