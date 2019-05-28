2019/05/28 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن القبض على شخص ضرب ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية.وقال اعلام المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات وردت تفيد بوجود شخص قام بضرب ابنه البالغ من العمر 5 سنوات حتى الموت وتعنيف ابنته الأخرى البالغة من العمر ثلاثة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في كربلاء… القبض على رجل ضرب ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية وكالة خطوة برس.

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