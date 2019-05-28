الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال ارهابي وضبط متفجرات في هيت

2019/05/28 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ارهابي وضبط عبوات ناسفة ومواد تفجير في هيت غربي الانبار.





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع سرية الواجبات الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين في قضاء هيت بالأنبار”.





وأشارت الى ان “عملية الاعتقال نوعية واتسمت بالدقة ورد الفعل السريع نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وذكر البيان، انه “تم ضبط بحوزته عبوات ناسفة ومواد تفجير تضمنت حزام ناسف عدد ١ ، عبوات لاصقة عدد ٦ ، وسائط تفجير عدد ٤، بطارية ٩ فولت عدد ٤ ، عبوة ناسفة محلية الصنع ٢ ، عبوة بلاستيكية عدد ٢ ، قداحة تفجير كهربائية عدد ٣ ، موبايل مسلك عدد ٢ ، بالإضافة إلى عبوة ناسفة على شكل رمانة وازرار تفجير”، لافتا الى “التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها”.

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