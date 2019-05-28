القوات الأمريكية تسرح فوج في الحشد العشائري من قاعدة عين الأسد

2019/05/28 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الثلاثاء، عن تسريح القوات الأمريكية فوج من الحشد العشائري وإلغاء تدريباته من قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامريكية الغت تدريبات فوج من الحشد العشائري قوامه نحو 400 مقاتل كان يقوم بعمليات التدريب على الاسلحة والاقتحام في قاعدة عين الاسد […]

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