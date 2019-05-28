لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تصدر اربعة قرارات مهمة

2019/05/28 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اربعة قرارات مهمة تخص احداث الجولات الماضية في الدوري الممتاز.وقررت اللجنة حرمان مهاجم القوة الجوية ابراهيم بايش ورئيس رابطة مشجعي الصقور “ابو برير” مباراة و احدة على خلفية احداث مباراة الصقور والحدود.وقررت اللجنة ايضاً معاقبة مدرب نفط ميسان احمد دحام، ثلاث مباريات مع فرض غرامة

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