إحصائية للدفاع المدني: ١٤٩ حريقا خلال 20 يوما فقط

2019/05/28 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، موقف جديد للحرائق منذ عشرين يوما في عموم العراق، مشيرة الى وقوع ١٤٩ حادثة حريق في مناطق متفرقة من البلاد.وقالت المديرية في بيـان تلقته “خطوة برس”، إن “الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٢٧/٥/٢٠١٩ تضمن ١٤٩ حادثة”.وأوضحت المديرية أن “المساحات

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