هل العراق مؤهل للوساطة ؟

2019/05/28 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد حسن الساعدي… تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران،ووصلت الى اوجها في التصريحات الاعلامية،او من خلال الاعداد اللوجستي والاستعداد الجاهيري للمواجهة بين الطرفين ، وكلاً يحمل في جعبته السلاح الذي يضرب به الاخر،وأرض المعركة ليست امريكا او طهران،بل هي الارض العراقية، والتي تعودت الحرب بالوكالة،وأبنائها وقود تلك الحرب،ولكن اللافت هذه المرة ان […]

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