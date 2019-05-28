بالوثيقة.. العصائب تصدر قرارا بشأن النائب سعد شاكر الخزعلي

2019/05/28 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت عصائب اهل الحق، الثلاثاء، قرارا بشأن النائب سعد شاكر الخزعلي.

وبحسب وثيقة صادرة من المكتب التنظيمي للعصائب وتلقت السومرية نيوز، نسخة منها فأن "القرار جاء على بعد مخالفته ضوابط حركة العصائب وثوابتها".وقرر المكتب "معاقبة المدعي عليه بالانذار وفقا للمادة 72 من قانون عقوبات الحركة (كل من خالف ضوابط الحركة وثوابتها)، كما تقرر ان يلزم المدعي عليه بتقديم اعتذار رسمي، اضافة الى تقديم تعهد خطي امام المكتب التنظيمي بعدم مخالفة ضوابط الحركة وثوابتها".

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