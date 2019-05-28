2019/05/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصدرت اللجنة امرا بحرمان مهاجم القوة الجوية ابراهيم بايش ورئيس رابطة مشجعي الصقور "ابو برير" مباراة و احدة على خلفية احداث مباراة الصقور والحدود.كما فرضت اللجنة ايضاً معاقبة مدرب نفط ميسان احمد دحام، ثلاث مباريات مع فرض غرامة خمسة ملايين عليه بسبب تواجده على دكة بدلاء فريقه امام القوة الجوية رغم تعرضه لعقوبة الحرمان.وقررت اللجنة استدعاء لاعب القوة الجوية حمادي احمد وعضو ادارة الطلبة حيدر عبد الرزاق، للتحقيق معهم في لجنة الانضباط. انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الانضباط في الاتحاد الرياضي العراقي تتخذ بعض القرارات بشأن عدد من اللاعبين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الانضباط في الاتحاد الرياضي العراقي تتخذ بعض القرارات بشأن عدد من اللاعبين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).