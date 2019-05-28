الاتحاد الوطني يلمح للانسحاب من العملية السياسية وتشكيل إدارتين في الاقليم

2019/05/28 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية كلكامش برس؛ يعقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني يوم الاربعاء 29 ايار 2019 اجتماعا، واحدى المسائل التي ستُجرى مناقشتها مقاطعة العملية السياسية في اقليم كردستان، حيث لمح لامكانية انسحابه من العملية السياسية وتشكيل ادارتين للاقليم.وقال فريد اسسرد العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح صحفي ان “المجلس القيادي سيعقد اجتماعا غدا ويقرر بشان مقاطعة العملية السياسية في اقليم كوردستان”.ياتي اجتماع الاتحاد الوطني، بعد مقاطعة كتلته اليوم الثلاثاء 28 ايار جلسة برلمان كوردستان وعدم تصويتها على نيجيرفان بارزاني مرشح الديمقراطي لمنصب رئيس اقليم كردستان”.واضاف اسسرد، ان “مقاطعة العملية السياسية تعني عدم المشاركة في اي قطب من نظام الحكم في اقليم كردستان المكونة من رئاسة الاقليم والبرلمان والحكومة”.واوضح، ان “ما خلق هذه المشكلة هو ندم الديمقراطي على الاتفاق الثالث بيننا، مضيفا ان لدى الاتحاد الوطني اتفاقيتين الاولى سياسية والثانية لتوزيع المناصب واللتين اجريتا بشكل طبيعي، الا ان الاتفاق الثالث وعد فيها الديمقراطي بان يصبح مرشح الاتحاد الوطني وزيرا، الا ان العملية تعثرت”.وقال اسسرد، “ليس لدينا قرار حول نظام الادارتين في الاقليم، لكن لا نستطيع السيطرة على مسالة الى اين تتجه تيار الاحداث”.

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