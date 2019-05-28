أسعار النفط ترتفع اثر تخفيضات أوبك

2019/05/28 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ارتفعت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء، استنادا الى التخفيضات التي يقودها تحالف أوبك بلس، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على إمدادات إيران وفنزويلا.وبحلول الساعة 09:55بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى 59.30$ للبرميل من مستوى الافتتاح 59.20$، وسجل أعلى مستوى 59.32$، وأدنى مستوى 58.75$.وصعد خام برنت إلى 70.50$ للبرميل من مستوى الافتتاح 69.97$، وسجل […]

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