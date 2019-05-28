بالفيديو..

2019/05/28 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشبه بحالة طوارئ، هكذا هرعت الجهات المعنية بعدما أعلن مواطن عراقي مقيم عن انقطاع التيار الكهربائي في منزله في دولة الامارات العربية المتحدة.

الفيديو ادناه يوضح التفاصيل.

ملاحظة: الفيديو سيظهر بعد قليل ادناه:

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