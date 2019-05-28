بالفيديو .. اشتباكات عنيفة بين الأهالى وتنظيم داعش الإرهابي على حدود ديالى وصلاح الدين

2019/05/28 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت اشتباكات عنيفة بين أهالى البو عيسى والبو بكر من جانب وتنظيم داعش الإرهابي على حدود محافظتي ديالي وصلاح الدين ما أدى إلى مقتل اثنين ن عناصر التنظيم .

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