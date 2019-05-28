2019/05/28 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول محلي في قضاء سنجار شمالي نينوى، الثلاثاء، عن العثور على 92 مقبرة جماعية جديدة لضحايا تنظيم “ داعش” الإجرامي من الايزيديين، داعيا الحكومة الى زيادة الفرق المختصة لإخراج رفات أكثر من 1600 شهيد فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي يكشف عن 92 مقبرة جماعية جديدة في سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي يكشف عن 92 مقبرة جماعية جديدة في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).