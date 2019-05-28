عبدالمهدي: للاعلام دور كبير في التهدئة والاسهام باستقرار المنطقة

2019/05/28 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء عاددل عبدالمهدي، ان للاعلام دورا كبيرا في التهدئة والاسهام باستقرار المنطقة.

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