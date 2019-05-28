2019/05/28 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ باشرت الشركة العامة لأدارة النقل الخاص احدى تشكيلات وزارة النقل الثلاثاء توزيع وذكر بيان للوزارة انه “تمت الاشادة بجهود جميع الموظفين في الشركة والاعمال التي بذلوها مما ساعدت وبشكل كبيرة في ارتفاع معدل الايرادات والارباح المالية فيها والتي تحقق اليوم عمل متواصل وجهود مضنية للارتقاء بواقع الشركة ومسيرتها الخدمية”.يذكر ان مرآب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل الخاص تباشر بتوزيع الأرباح المالية لعام 2016) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل الخاص تباشر بتوزيع الأرباح المالية لعام 2016) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).