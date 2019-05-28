تربية النجف تعلن إكمال الاستعدادات للامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة

2019/05/28 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن قسم الامتحانات في المديرية العامة للتربية في محافظة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، عن اكمال استعدادته لإجراء الامتحانات الوزارية ‏للدراسة المتوسطة.

واوضح قسم الامتحانات

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