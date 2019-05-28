الدفاع المدني تكشف عدد الحرائق التي طالت الحقول منذ عشرين يوما

2019/05/28 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، موقف جديد للحرائق منذ عشرين يوما في عموم العراق، مشيرة الى وقوع ١٤٩ حادثة حريق في مناطق

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