رئيس الوزراء : هناك تقدم كبير في انتاج الطاقة الكهربائية

2019/05/28 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، هناك تقدم كبير في انتاج الطاقة الكهربائية لكن شبكة التوزيع بحاجة الى عمل كبير.

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