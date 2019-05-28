لجنة نيابية: قانون المحكمة الاتحادية سيعرض في مجلس النواب بعد عيد الفطر

2019/05/28 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / النبأ للإخباراعلنت اللجنة القانونية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ان قانون المحكمة الاتحادية سيعرض في جدول اعمال المجلس بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي لـ النبأ للإخبار، ان" لجنته ناقشت فقرات القانون بشكل مكثف وادخلت عليه التعديلات اللازمة وسيكون على جدول الاعمال للقراءة الثانية بعد العيد، لافتا الى ان اغلب الكتل السياسية متفقة على تمرير هذا القانون لما يشكله من اهمية فضلا عن سد الفراغ الدستوري بعمل المحكمة ".

وأضاف، ان "اللجنة وصلت الى صيغ نهائية للقانون وتمت مناقشتها أكثر من مرة داخل اللجنة فضلا عن دراسة تقرير المحكمة الاتحادية الذي سيعرض هو الاخر امام مجلس النواب لاحقا".



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