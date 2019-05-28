السفارة الأميركية: 320 أميركيا غادروا العراق وأغلبهم ممن يعملون بمجال الاغاثة

2019/05/28 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت السفارة الاميركية لدى بغداد بسحب موظفيها من العراق.

واعلنت السفارة الاميركية ان ثلاثمائة وعشرين أميركيا غادروا العراق حتى الان وأغلبهم ممن يعملون بمجال الاغاثة وبرنامج تثبيت استقرار المدن ونزع الالغام والتعايش المشترك، وطالبت وزارة الخارجية الاميركية، في وقت سابق موظفيها غير الضروريين المتواجدين في العراق، بمغادرته، وذلك بعد ساعات من اعلان التحالف الدولي رفع حالة التأهب في العراق الى الدرجة القصوى.

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