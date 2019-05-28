مجلس الوزراء يقرر بدء عطلة العيد يوم الثلاثاء المقبل

2019/05/28 | 15:38

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بغداد اليوم

بغداد اليوم_ البصرة

وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، باستبعاد جميع الشركات التي تلكأت بالمشاريع السابقة من تنفيذ اي مشروع مستقبلاً في المحافظة.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مدير العقود الحكومية اياد كاظم المبارك، الى محافظ البص

بغداد اليوم_ خاص

نفى قائممقام سامراء محمود خلف، الثلاثاء (28 أيار 2019) التصريحات التي نسبت له بشأن اتهام الحشد الشعبي بالوقوف وراء انتشار ظاهرة تربية الجواميس بطريقة غير نظامية في المحافظة.

وقال خلف في تصريح خص به (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم-المثنى

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، 28 أيار، 2019، بأن المرشحين لمنصب مدير تربية المثنى، فشلوا بالحصول على ثقة مجلس المحافظة.

وقال المراسل، إن مجلس محافظة المثنى أعاد الأسماء المرشحة لمنصب مدير تربية المحافظة الى ال

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