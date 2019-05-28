قائممقام قضاء تلكيف : إنطلاق عمليات الحصاد في القضاء

2019/05/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت عمليات الحصاد في تلكيف بمتابعة قائممقام قضاء تلكيف السيّد باسم بلّو وحضور السيد دريد حكمت مدير زراعة نينوى والعميد الركن نادر شاكر مدير شرطة تلكيف والعقيد بشار مسؤول قاطع تلكيف للدفاع المدني لحملة الحصاد والدكتور محمد مسؤول شعبة زراعة تلكيف والموسم يبشر بخير.قال قائممقام قضاء تلكيف لـــ […]

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