2019/05/28 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يقرر بدء عطلة العيد يوم الثلاثاء المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/28 | 15:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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