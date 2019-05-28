2019/05/28 | 15:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يتبع ..
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء : عطلة عيد الفطر تبدأ من الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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